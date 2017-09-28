Роберто Манчини: «Я русский и отношу себя к российской школе тренеров»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, к какой школе тренеров себя относит. Многих это удивило.

«Сакристан вспомнил 1992 год? Да, это был запоминающийся матч, несмотря на наше поражение. Я храню об этой игре хорошие воспоминания.

Надеюсь, слова моего оппонента не сбудутся, и победу одержит «Зенит». Хотя, конечно, «Реал Сосьедад» – сильная команда.

Противостояние итальянцев и испанцев? Я русский (смеется). И отношу себя к российской школе», – сказал Манчини.

Фото: Global Look Press

Источник: «Матч ТВ»