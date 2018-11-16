Роберто Манчини хочет пригласить Себастьяна Дриусси в сборную Италии

Автор: Евгений Морозов 0

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини изучает возможность приглашения в команду нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси. 53-летний специалист хорошо знаком с форвардом по совместной работе в петербургском клубе в прошлом сезоне.

22-летний Дриусси выступал за юношеские и молодежные сборные Аргентины, но во взрослую команду пока не привлекался. По некоторым  данным , у него есть итальянский паспорт.

В сферу интересов Манчини также входят еще один аргентинец Игнасио Пуссетто («Удинезе») и бразилец Луис Фелипе Рамос («Лацио»).

За сборную Италии в свое время выступал аргентинский хавбек Мауро Каморанези, а также бразильцы Эдер и Тиаго Мотта.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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