Роберто Манчини возглавит «Зенит» на следующей неделе, «Рубин» расторг контракт с Хави Грасией. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 июня.
1. Хави Грасия покинул «Рубин»
2. Роберто Манчини будет презентован в качестве главного тренера «Зенита» 13 июня
3. «Спартак» хочет подписать экс-защитника «Интера» Альваро Перейру
4. Раджа Наингголан может перейти в «МЮ» за 40 млн евро
5. Чемпионат России-2017/18 откроется московским дерби
6. Рикардо Родригес стал футболистом «Милана»
7. Кристиан Нобоа: «Представляю, как играют команды Манчини. Через неделю узнаю и свою роль в «Зените»
Фото: Global Look Press