Роберто Манчини возглавит «Зенит» на следующей неделе, «Рубин» расторг контракт с Хави Грасией. Главные новости дня

Автор: Антон Муша 0

Манчини

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 июня.

1. Хави Грасия покинул «Рубин»

2. Роберто Манчини будет презентован в качестве главного тренера «Зенита» 13 июня

3. «Спартак» хочет подписать экс-защитника «Интера» Альваро Перейру

4. Раджа Наингголан может перейти в «МЮ» за 40 млн евро

5. Чемпионат России-2017/18 откроется московским дерби

6. Рикардо Родригес стал футболистом «Милана»

7. Кристиан Нобоа: «Представляю, как играют команды Манчини. Через неделю узнаю и свою роль в «Зените»

Фото: Global Look Press

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Антон Муша

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