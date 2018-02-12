Роберто Манчини: «У Кокорина задатки чемпиона. Он мог бы быть лучшим в любом сильном клубе Европы»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о подготовке ко второй части сезона. Также выразил мнение, что Александр Кокорин должен и может играть в Европе.

– В целом я всем доволен. Считаю, что сборы в Дубае и Турции прошли очень хорошо. Все, что запланировали, мы выполнили.

К сожалению, было не так много официальных матчей, но тут уж ничего не поделаешь. Мы попытались компенсировать отсутствие официальных игр товарищескими.

– Вы использовали Краневиттера и Паредеса вместе и по отдельности.

– Безусловно, Краневиттер – более оборонительного плана футболист. Ему сложнее играть в атаке. Паредес – игрок очень универсальный. Он может и поддерживать атаку, и обороняться. И то, и другое ему удается очень хорошо. Поэтому разница в степени универсальности игроков.

– Понравился ли вам Далер Кузяев на позиции правого защитника?

– Далер Кузяев тоже универсальный игрок, и я это сразу приметил. И то, что в первых товарищеских матчах поставил его на позицию крайнего защитника, – это просто альтернатива, еще один вариант его игры, его использования, к которому я, может быть, прибегу во второй части сезона.

Посмотрим. Просто я хотел его попробовать на этой позиции, потому что считаю – он бы там пригодился в случае чего.

— Полностью ли вы удовлетворены тем, как тренируется Антон Заболотный?

– Да, я очень им доволен. Он очень хорошо занимается. У меня сложилось о нем впечатление, как об очень серьезном молодом человеке. Антон очень серьезно относится к тому, чем занимается. Считаю, это очень важно.

— Кокорин на день отлучался в Лондон на презентацию Nike.

– Кокорин не пропустил ни одной тренировки. А вообще Кокорин – футболист высочайшего уровня. У него задатки чемпиона.

Он мог бы сыграть и быть самым лучшим в любом сильном клубе Европы. Поэтому ему нужно просто играть и прогрессировать с такими темпами, с какими он начал прогрессировать в 2017 году.

Он сильно повысил свои навыки в этом году и начал играть намного лучше. Если он продолжит в том же духе, то мы можем увидеть его чемпионом.

— Вы говорили, что заинтересованы в приобретении русских футболистов. Относится ли это к Набиуллину и Оздоеву из «Рубина»?

– Ну да, мы интересовались и другими футболистами, но, безусловно, сделки надо было закрывать до 31 января.

Я хотел бы видеть в команде больше российских игроков. К сожалению, не получилось. Будем существовать в тех условиях, которые есть, – сказал Манчини.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»