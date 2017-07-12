Роберто Манчини: «На двоих Кокорин и Дзюба должны забить 35 голов за сезон»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил о нападающих команды — Артеме Дзюбе и Алексндре Кокорине. Итальянец выразил надежду, что игроки сумеют забить множество голов в наступающем сезоне.

«От этих двух футболистов ожидаем очень многого. Они уже не мальчики и хорошо знают российский чемпионат. Оба – высококлассные профессионалы.

В наступающем сезоне на двоих эти футболисты должны забить минимум 35 голов. В то же время Кокорин и Дзюба обязаны соблюдать дисциплину – как на поле, так и за его пределами. Им есть, что доказывать в «Зените», — подытожил специалист.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата России Дзюба провел за сине-бело-голубых 26 матчей и отличился 13 голами. Кокорин же сыграл в РФПЛ на одну встречу больше Артема, но забил всего 5 мячей.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-экспресс