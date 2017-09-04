Роберто Манчини– главный кандидат на пост тренера «Вест Хэма». Лондонцы провалили старт сезона, проиграв три матча подряд. Отставка Славена Билича – дело ближайшего времени. Всерьез его в клубе никто не рассматривает.
Предполагается, что итальянец воодушевлён возвращением в Премьер-Лигу, которую он покорил в 2012 году, выиграв титул с «Манчестер Сити». Единственным конкурентом Манчини является ныне тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес. При этом за него нужно платить отступные в размере пяти миллионов фунтов.
На прошлой неделе стало известно, что Манчини недоволен трансферной кампанией «Зенита». Об этом он косвенно сказал после игры с «Ростовом», заявив, что у питерцев пока недостаточно игроков для решения высоких задач.
Фото: Global Look Press
Источник: Evening Standard
Источник: Evening Standard
One thought on “Роберто Манчини может уйти в «Вест Хэм»”
ДвойничОК на сегодняшний «отборочный» вечер. Вообще, я его хотел поставить еще вчера, но решил не мелочиться (вчера кэфы были вроде чуть побольше). Сразу скажу, что сам до конца еще не определился до конца, что конкретно брать, так что всё решим по ходу.
1. 🇬🇧 АНГЛИЯ — СЛОВАКИЯ 🇷🇺
Класс Англичан конечно выше своих соперников, но и Словения обладает парой довольно неплохих по европейским меркам игроков, возглавляемых конечно Мареком Гамшеком, который после ухода Игуаина в «Юве», стал единственным символом (и «тащером») «Наполи».
С другой стороны, нельзя не отметить тот факт, что Англичане почти во всех отборочных турнирах (не зависимо куда они отбираются) показывают сумасшедшую игру, занимая неизменно первые места в своих группах, после чего считаются одними из явных фаворитов турнира грядущего…. но потом, правда 😞.
Основное, что стоит иметь ввиду — это предыдущие матчи команд, которые состоялись три дня назад. Англичане очень уж откровенно «пешочком» обыграли Мальту, а вот Словенцы в упорно бились весь матч и лишь в последней десятиминутке смогли добыть необходимые три очка. По мне так очевидно, что львы будут посвежее.
Ну и последнее, что довершает мою уверенность в убедительной победе Англии: Победа над своим основным конкурентом обеспечит им выход на ЧМ с первого места… если они конечно потом не проиграют две оставшиеся игры Словенцам и Литве — что, мягко скажем, больше похоже на фантастику… хотя вчера Французы… — так что не заикаемся🙊.
Дальше для меня делема. Либо брать ординаром победу первых с безопасной форой в (-1), либо чистую победу толкать в двойник…
Ладно, на «международку» в этот раз мы еще не ставили двойников, поэтому переходим к матчу второму. А по этому: жду 2 или 3-0.
🤞🏻П1Ф(-1.5) = 2.12
2. 🇷🇺 СЛОВЕНИЯ — ЛИТВА 🇨🇴 (ну почти🤣)
Меня здесь смущает две вещи:
— Первое это то, о чем я уже говорил выше. Словенцы провели довольно боевой прошлый матч и вполне вероятно могут не успеть полноценно восстановиться к этой игре.
— Второе. Литовская сборная потеряла всякую мотивацию и может играть легко и непринужденно, что в свою очередь вполне способно сказаться на итоговом результате матча (вполне вероятно ОЗ).
Тем не менее, Словения все еще имеет шансы на поездку в Россию (и как следствие мотивированна куда серьезней своего соперника). К тому же уровень и опыт игроков команды, конечно должен сыграть решающую роль в конечном результате. Ко всему прочему Словения играет дома, а это очередной дополнительный плюс. Страшновато брать этот матч, но все-таки думаю тут 1-0…
🤞🏻 Победа Словения в один мяч: да = 3.33
ОСНОВНАЯ СТАВКА:
👍ЭКСПРЕСС:
Англия — Словакия
П1 = 1.38
Словения — Литва
П1 -1.36
ОБЩ.КЭФ: 1.877