Роберто Манчини может уйти в «Вест Хэм»

Роберто Манчини– главный кандидат на пост тренера «Вест Хэма». Лондонцы провалили старт сезона, проиграв три матча подряд. Отставка Славена Билича – дело ближайшего времени. Всерьез его в клубе никто не рассматривает.

Предполагается, что итальянец воодушевлён возвращением в Премьер-Лигу, которую он покорил в 2012 году, выиграв титул с «Манчестер Сити». Единственным конкурентом Манчини является ныне тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес. При этом за него нужно платить отступные в размере пяти миллионов фунтов.

На прошлой неделе стало известно, что Манчини недоволен трансферной кампанией «Зенита». Об этом он косвенно сказал после игры с «Ростовом», заявив, что у питерцев пока недостаточно игроков для решения высоких задач.

Фото: Global Look Press

Источник: Evening Standard Global Look Press