Роберто Манчини: «Главная задача «Зенита»? Попадание в Лигу чемпионов»

Автор: Дмитрий Темников 0

Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини провел первую пресс-конференцию в России. Итальянец назвал основную задачу для клуба в первый год своей работы в нем.

«Надеюсь, через несколько лет смогу говорить по-русски, но сейчас буду вести монолог по-итальянски. Покорно благодарю за такой радушный прием: не знал, что болельщики «Зенита» настолько активны. Благодарю господина Миллера за поддержку, она нам поможет стать лучше.

Возвращение в Лигу чемпионов — самая важная задача на данный момент. Мы постараемся приложить максимум усилий и попасть в этот еврокубок уже в следующем сезоне. А также сделаем все ради победы чемпионате России», — заявил специалист.

По итогам прошедшего сезона сине-бело-голубыми руководил Мирча Луческу. При румынском тренере «Зенит» занял третье место в Премьер-лиге и попал в Лигу Европы.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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