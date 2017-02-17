Роберто Манчини, Джованни Трапаттони и Лотар Маттеус претендуют на должность главного тренера сборной ЮАР

Более 60 заявок получила Федерация футбола ЮАР на должность нового главного тренера. Среди возможных кандидатов именитые специалисты.

Эфраим Машамба, ранее возглавлявший команду, покинул свой пост в декабре прошлого года.

«Мы получили более 60 заявок, в том числе от таких кандидатов, как Роберто Манчини, Джованни Трапаттони, Хассан Шехата, Хуго Броос, Махсин Эртугал, Самсон Сиасиа, Лотар Маттеус и Бернд Шустер.

Некоторые фамилии не могут быть оглашены, так как эти тренеры связаны со своими командами контрактными обязательствами», – говорится в заявлении Федерации футбола ЮАР.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com