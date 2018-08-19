Роберто Фирмино: «Я мечтаю поднять трофей английской Премьер-лиги»

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино поделился ожиданиями от нового сезона АПЛ. 26-летний нападающий «мерсисайдцев» и сборной Бразилии играет в английской Премьер-лиге с 2015 года.

«Конечно, моя мечта – поднять трофей АПЛ с «Ливерпулем», и мы пытаемся взять его.

Думаю, битва за титул будет очень ожесточенной и продолжится до самого последнего дня. Поэтому мы решительно настроены сразу стартовать в верхней части таблицы.

Как обычно, фаворитами можно назвать «Сити», «МЮ», «Челси» и нас. Не думаю, что будут большие сюрпризы.

Мы отдадим все силы и выжмем из себя максимум, чтобы завоевать титул в конце сезона – это все, что я могу пообещать нашим фанатам», – сказал Роберто Фирмино.

За три года в «Ливерпуле» Фирмино принял участие в 102 матчах и забил 36 голов. В прошлом сезоне «мерсисайдцы» заняли четвертое место в Премьер-лиге, и дошли до финала Лиги Чемпионов УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror