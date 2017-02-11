Роберт Левандовски: «В 2010 году мог перейти в «Блэкберн», но не полетел в Англию из-за извержения Эйяфьядлайекюдля»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, что в 2010 году мог из «Леха» перейти не в дортмундскую «Боруссию», а в «Блэкберн». Однако переход был сорван из-за вулкана.

«У меня была такая возможность, да. Я хотел посмотреть на «Блэкберн», на город, на тренировочную базу, потому что не был уверен, где это все находится.

Думаю, было бы хорошо, если бы я перешел в «Блэкберн», но я не смог вылететь к ним из-за большого из-за извержения вулкана Эйяфьядлайекюдля.

Я встречался с Сэмом Эллардайсом. Это было в Польше после одной игры. Мне показалось, что он хороший мужик, отличный тренер.

Эллардайс был готов подписать молодого парня, который, возможно, был особенным в чем-то, был для него чем-то новым. Он был большим человеком, но захотел поехать в Польшу и посмотреть на меня.

Полет был заблокирован, мы не могли отправиться в Англию. Изменило ли это мою жизнь? Да, возможно. Возможно, я бы остался там, если бы слетал и посмотрел Блэкберн.

Я хотел отправиться туда, чтобы понять, что могу получить и узнать там. Это не была сиюминутная мысль. Но потом я узнал о Дортмунде, и это был следующий шаг», – сказал Левандовски.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail