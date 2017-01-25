Роберт Левандовски: «Переход в «Барсу» или «Реал» не станет для меня профессиональным ростом»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос о продлении контракта.Также он рассказал о своем возможном трансфере в испанскую примеру.

«Бавария» — это один из лучших в мире клубов, который находится на одном уровне с «Барселоной» и «Реалом». Переход в один из этих клубов не станет для меня профессиональным ростом. Все титулы можно выиграть и с «Баварией». Кроме того, я очень комфортно чувствую себя в Мюнхене», — сказал Левандовски.

В этом сезоне Роберт Левандовски принял участие в 17 матчах бундеслиги и забил 14 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild