Рияд Марез признан лучшим игроком года в Африке

Автор: Еженедельник «Футбол» 1 Comments

Рияд Марез - лучший футболист Африки по версии BBC

Полузащитник «Лестера» и сборной Алжира Рияд Марез признан лучшим игроком Африки по итогам 2016 года. В борьбе за главный приз он опередил Пьера-Эмерика Обамеянга и Садио Мане.

В голосовании, организованном Конфедерацией африканского футбола, Марез набрал 361 балл.

Второе место в рейтинге занял форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг (313 баллов).

Тройку лидеров замкнул хавбек «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане (186 баллов).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт Конфедерации африканского футбола

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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One thought on “Рияд Марез признан лучшим игроком года в Африке

  1. Уведомление: Рияд Марез признан лучшим игроком года в Африке

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