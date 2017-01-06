Рияд Марез признан лучшим игроком года в Африке

Полузащитник «Лестера» и сборной Алжира Рияд Марез признан лучшим игроком Африки по итогам 2016 года. В борьбе за главный приз он опередил Пьера-Эмерика Обамеянга и Садио Мане.
В голосовании, организованном Конфедерацией африканского футбола, Марез набрал 361 балл.
Второе место в рейтинге занял форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг (313 баллов).
Тройку лидеров замкнул хавбек «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане (186 баллов).
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт Конфедерации африканского футбола
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