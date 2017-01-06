Рияд Марез признан лучшим игроком года в Африке

Полузащитник «Лестера» и сборной Алжира Рияд Марез признан лучшим игроком Африки по итогам 2016 года. В борьбе за главный приз он опередил Пьера-Эмерика Обамеянга и Садио Мане.

В голосовании, организованном Конфедерацией африканского футбола, Марез набрал 361 балл.

Второе место в рейтинге занял форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг (313 баллов).

Тройку лидеров замкнул хавбек «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане (186 баллов).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Конфедерации африканского футбола