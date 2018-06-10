Рияд Марез близок к переходу в «Манчестер Сити» за $ 100 млн

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Манчестер Сити». В его трансфере заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

27-летний алжирец близок к переходу в стан «горожан» за $ 100 млн. «Манчестер Сити» осталось только согласовать сумму комиссионных с агентами.

Параллельно «Лестер» ведет переговоры с «горожанами» о трансфере полузащитника Патрика Робертса, проведшего последние три сезона в «Селтике» на правах аренды. Ожидается, что эта сделка будет оформлена отдельно от перехода Мареза.

Кроме того, «Манчестер Сити» предложил сумму, близкую к $ 55 млн за хавбека «Наполи» Жоржиньо, тогда как итальянский клуб требует за трансфер игрока $ 80 млн.

В этом сезоне алжирец провел 36 матчей, забил 12 мячей и отдал 13 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror