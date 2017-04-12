Рио Фердинанд: «Некоторые футболисты «Барселоны» недостойны играть за эту команду»

Экс-футболист английского «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал свое мнение относительно вчерашней игры «Барселоны» с «Ювентусом». Эксперт раскритиковал игроков каталонцев.

«Ювентус» просто разрезал «Барселону», у туринцев очень хорошая команда. Они придерживались плана до финального свистка, сыграли просто потрясающе. Футболисты Аллегри продемонстрировали свою силу против лучшей атаки мира. И с убийственной точностью использовали свои шансы.

Не имеет значения, кто наденет футболку «Барселоны». В действиях игроков нет интенсивности. До атаки тоже нужно работать, однако каталонцы не отрабатывали в защите, их оборона ужасна. 5-6 человек из этой команды недостойны играть в «Барселоне», – заявил Фердинанд.

Напомним, вчера испанский клуб проиграл туринцам в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 0:3. Ответная встреча состоится 19 апреля на «Камп Ноу».

Фото: Global Look Press

Источник: The Mirror