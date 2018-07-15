Рио Фердинанд: «Мне очень понравился Дзюба, он мог бы стать звездой в Англии»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о выступлении национальной команды России на чемпионате мира—2018. А также похвалил Артема Дзюбу.

«Конечно, я в шоке от выступления сборной России, ведь этого никто не ожидал. Мы давно не видели российскую команду в официальных встречах, поэтому показанный результат действительно впечатляет. Все игры до турнира не имеют значения, значимые матчи начинаются здесь, на чемпионате мира, и в них России была превосходна.

Мне очень понравился Дзюба. Если бы я тренировал какую-то команду, определенно, присмотрелся бы к этому нападающему. Против него очень сложно играть, Артем физически силен, и в играх за сборную он всегда был нацелен на ворота, был очень агрессивен. Мне кажется, если бы он попал в подходящую ему команду из Англии, то мог бы стать там звездой. Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться. Дзюба — хороший выбор для многих команд в Англии.

Здорово показали себя и Черышев с Фернандесом. У вас есть отличные игроки. Эти ребята полностью выкладываются на поле, и мне это очень нравится», — сказал Фердинанд.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»