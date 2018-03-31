Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

РФПЛ. 17 тур. СКА — ЦСКА — 2:4. Хабаровск. «Стадион им. Ленина». 18 ноября 2017 г.

Главный тренер команды Ринат Билялетдинов принял решение покинуть клуб. Также клуб покинул специалист по физической подготовке Евгений Бондаренко.

Попечительский совет ФК «СКА-Хабаровск» и главный тренер команды Ринат Билялетдинов приняли решение прекратить трудовые отношения по соглашению сторон.

Руководство клуба поблагодарило тренеров за проделанную работу и пожелало успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, «СКА-Хабаровск» занимает 16-е место в турнирной таблице РФПЛ.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт «СКА-Хабаровска»

 

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