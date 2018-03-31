Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск»

Главный тренер команды Ринат Билялетдинов принял решение покинуть клуб. Также клуб покинул специалист по физической подготовке Евгений Бондаренко.
Попечительский совет ФК «СКА-Хабаровск» и главный тренер команды Ринат Билялетдинов приняли решение прекратить трудовые отношения по соглашению сторон.
Руководство клуба поблагодарило тренеров за проделанную работу и пожелало успехов в дальнейшей карьере.
Напомним, «СКА-Хабаровск» занимает 16-е место в турнирной таблице РФПЛ.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт «СКА-Хабаровска»