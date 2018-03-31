РФС против кальяна и наркотиков, 36-летний бухгалтер сыграл в матче НХЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 марта.
1. 36-летний бухгалтер сыграл в матче НХЛ и стал звездой игрового дня
Фостер, ранее игравший только на студенческом уровне, отыграл 14 минут и отразил 7 бросков из 7.
2. РФС призвал футболистов не курить кальян и не употреблять наркотики
Кроме того, в сообщении отмечается, что все пробы российских игроков за четыре последних года показали отрицательный результат.
3. Спортивный директор «Атлетико» достиг договоренности с Пауло Дибалой о его переходе
Говорят, что уже есть договоренность.
4. Бывшего финансового директора «Кубани» подозревают в хищении 40 млн рублей
В преступлении подозревают бывшего финансового директора клуба.
5. Алексей Попов: «Руководство «Амкара» в очередной раз подставило своих болельщиков»
Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал решение о переносе домашнего матча 24-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив» в Москву.
Фото: Global Look Press