РФС против кальяна и наркотиков, 36-летний бухгалтер сыграл в матче НХЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 марта.

1. 36-летний бухгалтер сыграл в матче НХЛ и стал звездой игрового дня

Фостер, ранее игравший только на студенческом уровне, отыграл 14 минут и отразил 7 бросков из 7.

2. РФС призвал футболистов не курить кальян и не употреблять наркотики

Кроме того, в сообщении отмечается, что все пробы российских игроков за четыре последних года показали отрицательный результат.

3. Спортивный директор «Атлетико» достиг договоренности с Пауло Дибалой о его переходе

Говорят, что уже есть договоренность.

4. Бывшего финансового директора «Кубани» подозревают в хищении 40 млн рублей

В преступлении подозревают бывшего финансового директора клуба.

5. Алексей Попов: «Руководство «Амкара» в очередной раз подставило своих болельщиков»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал решение о переносе домашнего матча 24-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив» в Москву.

Фото: Global Look Press

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