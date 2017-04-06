РФС получил от ФИФА и УЕФА 640 миллионов рублей за 2016 год

Выступления сборной России на Евро-2016 мало кого порадовали. Но при это на счет РФС все равно поступили призовые.

Глава контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко заявил, что РФС получил от ФИФА и УЕФА 640 миллионов рублей в качестве призовых в 2016 году. Сборная России на чемпионате Европы-2016 во Франции не смогла преодолеть групповой этап, сыграв вничью с командой Англии (1:1) и уступив сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3). От участия в отборе на домашний чемпионат мира-2018 российские футболисты освобождены.

«Призовые от ФИФА и УЕФА в 2016 году составили 640 миллионов рублей, а расходы на содержание всех национальных сборных, а их 19 команд, – 1,4 миллиарда рублей», – сказал Перонко.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»