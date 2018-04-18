РФС снял с должности главу Судейского комитета, Ари может получить российский паспорт до конца апреля, в России хотят возродить Кубок Премьер-лиги. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 апреля.

1. РФС снял с должности главу судейского комитета Андрея Будогосского

На сайте организации опубликовали заявление и.о. главы РФС Александра Алаева о кадровых перестановках в судейском корпусе.

2. Ари заявил, что может получить паспорт гражданина РФ в конце апреля

Бразильский форвард уже сдал необходимые экзамены и подал документы.

3. В России может возобновиться Кубок Премьер-лиги

Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о желании владельцев российский клубов возродить Кубок лиги.

4. Серхио Агуэро перенес операцию и не сыграет в текущем сезоне за «Сити»

Зато он будет готов выступать на чемпионате мира-2018 без каких-либо ограничений.

5. «Барселона» рассматривает хавбека «Лацио» Луиса Альберто как замену Андресу Иньесте

Ветеран каталонцев с высокой долей вероятности покинет клуб летом.

6. Илья Ковальчук пропустит ЧМ в Дании

Сообщается, что такое решение обусловлено напряженным сезоном хоккеиста.

Фото: Сергей Дроняев

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