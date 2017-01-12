РФПЛ самая возрастная лига в Европе

Российская футбольная Премьер-Лига признана самой возрастной в Европе. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Средний возраст футболистов чемпионатов России составляет (27,1 год). Такие же цифры и у Суперлиги Турции. Такой возраст футболистов является самым высоким среди всех европейских лиг.

В мире есть только три чемпионата, где этот показатель выше – это Катар (27,2), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5). Такой же показатель, как и в России, отмечен в чемпионате Мексики. Самая молодая лига Европы – второй дивизион чемпионата Голландии, где средний возраст игроков составляет 23,1 года.

Также сообщается, что клубы РФПЛ в сезоне-2015/16 потратили 563 миллиона евро на зарплаты игроков (в среднем 35,2 млн). Это шестой показатель в Европе. На выплаты зарплат уходит 76% доходов клубов РФПЛ. Лидер европейского рейтинга по этому показателю – чемпионат Англии, где клубы в среднем тратят на зарплату 134,5 миллиона евро в год.

В чемпионате России пока перерыв. Возобновится чемпионат в начале марта. После первой половины чемпионата лидирует московский «Спартак» с 40 очками. На второй позиции «Зенит» с 35. Первую тройку замыкает ЦСКА с 32 баллами.

Фото: официальный сайт РФПЛ

Источник: официальный сайт УЕФА