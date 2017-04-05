РФПЛ будет готова перейти на лимит на легионеров «10+15» к сезону-2018/19

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Прядкин

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига будет готова перейти на формат лимита на легионеров «10+15» к сезону-2018/19. Также функционер отметил, что в следующем сезоне текущий формат лимита не претерпит изменений.

«До чемпионата мира лимит меняться не будет — в следующем сезоне останется текущий формат «6+5». Об этом просили и клубы. В «Стратегии» мы просили отобразить лимит «10+15». Мы поддерживаем ту позицию, которая изначально была выработана рабочей группой Михаила Гершковича (решение о введении нового лимита было принято в декабре 2014 года).

Конечно, хотелось бы, чтобы у клубов был запас времени, чтобы переподписать игроков и пересмотреть стратегию по работе с легионерами. На мой взгляд, одного сезона для этого хватит, так как фактически в распоряжении клубов будет три трансферных окна. Тогда с сезона-2018/19 можно будет переходить на формат «10+15», — сказал Прядкин.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. «Терек» разгромил «Амкар»

Армейский строй. Как дисциплина решила исход противостояния за Суперкубок России

Халк против всех. Как страна голосовала за лучшего игрока 2015 года

Добавить комментарий

Войти с помощью: 