РФПЛ. 29-й тур. Первая победа чемпионского «Спартака» на домашнем стадионе и сложный выезд ЦСКА в Казань

Завершились матчи 29-го тура чемпионата России по футболу. Ведущие борьбу за второе лигочемпионское место «Зенит» и ЦСКА одержали победы, «Ростов» находится в одном очке от Лиги Европы, а «Спартак» отмечает чемпионство со своими болельщиками.

Премьер-Лига. 29-й тур.

СПАРТАК — ТЕРЕК — 3:0 (2:0)

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров, Зобнин, Попов (Ананидзе, 62), Глушаков (Самедов, 69), Фернандо, Промес, Зе Луиш (Адриано, 65).

«Терек»: Городов, Уциев, Мохаммади, Анхель, Родолфо (Роши, 76), Семенов, Кузяев, Пирис, Иванов, Лебеденко, Мбенге.

Голы: 1:0 — Глушаков (15), 2:0 — Глушаков (19), 3:0 — Промес (74).

ЗЕНИТ — КРАСНОДАР — 1:0 (1:0)

«Зенит»: Лунев (Лодыгин, 45), Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 75), Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.

«Краснодар»: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Петров, Каборе (Жоазиньо, 75), Перейра (Вандерсон, 57), Газинский, Мамаев, Классон, Смолов.

Гол: 1:0 — Дзюба (12).

РУБИН — ЦСКА — 0:2 (0:0)

«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин (Сонг, 55), Самбрано, Санчес, Камболов, Цакташ, Ткачук, М’Вила (Ахметов, 87), Жонатас, Каннуников, Рочина

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников (Миланов, 71), Березуцкий (Дзагоев, 57), Игнашевич, Васин, Натхо, Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Тошич, 90).

Голы: 0:1 — Витиньо (72), 0:2 — Дзагоев (90).

АНЖИ — РОСТОВ — 1:2 (0:0)

«Анжи»: Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Тетрашвили (Прудников, 73), Фибель, Жиров, Хадарцев (Хубулов, 59), Гулиев, Долгов (Эззатоллахи, 67), Будковский, Яковлев.

«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Симич, Сесар Навас, Калачев, Байрамян (Терентьев, 84), Нобоа, Гацкан, Ерохин, Девич (Азмун, 46), Бухаров (Полоз, 46).

Голы: 0:1 — Азмун (61), 0:2 — Полоз (64), 1:2 — Прудников (1:2).

АРСЕНАЛ — АМКАР — 0:0 (0:0)

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Григалава, Сунзу, Хагуш, Александров, Бурчану, Думбия, Горбатенко, Максимов, Шевченко (Расич, 69).

«Амкар»: Хомич, Занев, Милькович, Конде, Идову, Зайцев, Комолов (Прокофьев, 76), Гол, Йовичич, Гасилин (Костюков, 63), Бодул.

Фото: Официальный твиттер футбольного клуба «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»