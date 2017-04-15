РФПЛ. 23-й тур. Гол Дарко Бодула спасает «Амкар» от домашнего поражения

«Амкар» вновь не проиграл на собственном поле, но и победить «пермяки» не смогли. «Уфа» также не может победить пять матчей кряду.

РФПЛ. 23-й тур.

АМКАР – УФА – 1:1 (0:1)

Пермь. 15 апреля

Стадион: «Звезда». 8000 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Амкар»: Хомич, Милькович (Костюков, 80), Занев, Зайцев, Конде, Гол (Гасилин, 70), Огуде, Бодул, Гиголаев, Комолов (Баланович, 74), Прокофьев.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Йокич, Засеев (Пуцко, 77), Живоглядов, Пауревич, Фатай, Стоцкий (Сухов, 67), Безденежных, Обляков (Зубарев, 85).

Голы: 0:1 – Гол (35, в свои ворота).

Предупреждение: Аликин (41).

9 (5) удары (в створ) 5 (2)

11 фолы 11

3 угловые 5

2 офсайды 1

54 % владение мячом 46

Забив в предыдущем матче в ворота «Крыльев» Януш Гол в этот раз поразил свои ворота. После подачи с углового полузащитник «Амкара» хотел выбить мяч, но в итоге переправил мяч ворота своего голкипера. Во втором тайме преимуществом владели «пермяки» и в самой концовке встречи старания принесли результат. Австриец Дарко Бодул занял удачную позицию и после неудачного выноса мяча из штрафной площади защитника «Уфа» пушечным ударом поразил ворота Александра Беленова. У обеих команд теперь по 33 очка.

Фото: официальный сайт «Амкара»

Источник: Еженедельник «Футбол»