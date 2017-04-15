РФПЛ. 23-й тур. ЦСКА и «Ростов» разошлись миром

Премьер-лига. 23-й тур

Завершился второй матч 23-го тура чемпионата России. ЦСКА не сумел дожать «Ростов».

ЦСКА – РОСТОВ – 0:0 (0:0)

Москва. 15 апреля.

Стадион: «Арена ЦСКА».

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин (Щенников, 46), Вернблум, Головин, Витиньо, Ионов (Чалов, 80), Оланаре (Натхо, 73).

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Мевля, Навас, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун (Могилевец, 66), Полоз (Девич, 77).

Предупреждения: Фернандес (62), Калачев (79), Гацкан (84).

17 (6) удары (в створ) 4 (2)

11 фолы 8

2 угловые 0

4 офсайды 5

50 % владения мячом 50

ЦСКА на протяжении всего матча оказывал давление на ворота «Ростова», имел игровое преимущество над своим оппонентом, а в концовке встречи и вовсе устроил самый настоящий штурм. «Армейцы» имели несколько хороших моментов, но так и не смогли реализовать свое преимущество в забитый мяч. Красно-синие набирают 44 очка и ожидают исхода противостояния между «Спартаком» и «Зенитом».

Фото: пресс-служба ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»