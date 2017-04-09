РФПЛ. 22-й тур. «Спартак» обыграл «Уфу»

Премьер-лига. 22-й тур
Завершился очередной матч 22-го тура чемпионата России. «Спартак» одержал победу над «Уфой».
УФА – СПАРТАК – 1:2 (0:1)
Уфа. 9 апреля.
Стадион: «Нефтяник».
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин (Сысуев, 82), Живоглядов, Карп (Засеев, 46), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек (Обляков, 57), Кротов, Фатай.
«Спартак»: Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Луис Адриано (Попов, 46).
Голы: 0:1 – Глушаков (38), 0:2 – Промес (56, с пенальти), 1:2 – Обляков (85), 1:3 – Мельгарехо (90).
Предупреждения: Ванек (26), Никитин (55).
Нереализованный пенальти: Фатай (62).
8 (2) удары (в створ) 18 (11)
16 фолы 12
3 угловые 7
0 офсайды 0
46 % владения мячом 54
Фото: пресс-служба «Спартака»
Источник: Еженедельник «Футбол»