РФПЛ. 22-й тур. «Спартак» обыграл «Уфу»

Премьер-лига. 22-й тур

Завершился очередной матч 22-го тура чемпионата России. «Спартак» одержал победу над «Уфой».

УФА – СПАРТАК – 1:2 (0:1)

Уфа. 9 апреля.

Стадион: «Нефтяник».

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин (Сысуев, 82), Живоглядов, Карп (Засеев, 46), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек (Обляков, 57), Кротов, Фатай.

«Спартак»: Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Луис Адриано (Попов, 46).

Голы: 0:1 – Глушаков (38), 0:2 – Промес (56, с пенальти), 1:2 – Обляков (85), 1:3 – Мельгарехо (90).

Предупреждения: Ванек (26), Никитин (55).

Нереализованный пенальти: Фатай (62).

8 (2) удары (в створ) 18 (11)

16 фолы 12

3 угловые 7

0 офсайды 0

46 % владения мячом 54

Фото: пресс-служба «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.