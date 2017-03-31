РФПЛ. 21-й тур. «Урал» вырывает победу в Каспийске

«Анжи» принимал на своем поле «Урал». Команды выдали результативный матч, но победителем вышел клуб из Екатеринбурга.

РФПЛ. 21-й тур.

АНЖИ — УРАЛ — 2:3 (0:1)

Каспийск. 31 марта

Стадион: «Анжи-Арена». 10000 зрителей.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Брызгалов (Гасанов, 46), Кацаев (Яковлев, 75), Хубулов (Дудиев, 63), Прудников, Будковский.

«Урал»: Заболотный, Данцев (Меркулов, 77), Новиков, Балажиц, Кулаков, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Ильин, Лунгу (Манучарян, 50).

Голы: 0:1 – Ильин (22), 1:1 — Прудников (49), 2:1 — Хубулов (53), 2:2 — Гасанов (57 — автогол), 2:3 — Манучарян (88).

Незабитый пенальти: Манучарян (85)

Предупреждения: Емельянов (34), Данцев (45), Манучарян (53), Бикфалви (61), Фибель (83).

14 (8) удары (в створ) 13 (7)

11 фолы 26

6 угловые 7

4 офсайды 2

47 % владение мячом 53

Команды порадовали болельщиков большим количеством голов. В первой половине встречи гости сумели выйти вперед благодаря голу Владимира Ильина. В первые двадцать минут второго тайма в лидерах успели побывать игроки «Анжи», но защитник хозяев Шамиль Гасанов решил уравнять шансы и отправил мяч в свои ворота. В конце матча «Урал» получил право на пенальти, но Давид Юрченко спас свою команду. Однако, через 3 минуты Эдгар Манучарян исправился после незабитого пенальти и принес победу своему клубу. Теперь обе команды имеют по 23 очка и занимают 11-ю и 12-ю строчки.

Фото: твиттер «Урала»

Источник: Еженедельник «Футбол»