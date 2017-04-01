РФПЛ, 21-й тур, «Арсенал» обыгрывает дома «Томь»

Завершился последний субботний матч 21-ого тура РФПЛ, Тульский «Арсенал» уверенно обыграл дома «Томь».

РФПЛ. 21-й тур.

АРСЕНАЛ — ТОМЬ – 3:0 (1:0)

Тула. 1 апреля.

Стадион: «Арсенал». 11375 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

Арсенал: Габулов, Сунзу, Беляев, Иванов, К. Крмбаров, Бурчану, Горбатенко (Стеклов, 88), Думбия, Александров, Бурмистров (Аджоев, 90), Расич (Шевченко, 71).

Томь: Солосин, Осипов, Митерев (Карымов, 76), Чуперка, Попов, Баляйкин, Кузнецов (Науменко. 84), Пугин, Голышев, Соболев (Макурин, 76), Сасин.

Голы: 1:0 — Александров (19), Думбия (74), К. Комбаров (89).

Предупреждения: Осипов (23), Сасин (31), Думбия (62), Баляйкин (73), Карымов (80), Бурчану (83), Оджоев (90 + 1).

14 (6) удары (в створ) 3 (0)

22 фолы 15

3 угловые 3

1 офсайды 1

48 % владение мячом 52



Завершился очередной матч 21-ого тура РФПЛ. В Туле встретились аутсайдеры текущего сезона – местный «Арсенал» и бедствующая «Томь». Первый тайм прошел с ощутимым преимуществом туляков. Их напор воплотился в гол Михаила Александрова с передачи Ивана Иванова. Во второй половине Мусса Думбия добил мяч после навеса Кирилла Комбарова. 3:0 – тульский «Арсенал» Сергея Кирьякова смотрит в будущее с оптимизмом.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»