РФПЛ. 20-й тур. «Урал» побеждает «Рубин» в Екатеринбурге

«Урал» минимально переиграл «Рубин» на своем поле. Единственным голом в матче отметился Ильин.

РФПЛ. 20-й тур.

УРАЛ – РУБИН – 1:0 (1:0)

Екатеринбург. 18 марта.

Стадион: «СКБ-Банк Арена». 10000 зрителей.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров)

«Урал»: Заболотный, Данцев, Динга, Новиков, Бикфалви, Димитров (Серченков, 87), Емельянов, Кулаков, Лунгу, Ильин (Бугухи, 90), Манучарян (Коробов, 68).

«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Бурлак, Набиуллин (Ткачук, 69), Самбрано, Ахмедов, Мвила, Цакташ, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Жонатас, Канунников.

Предупреждения: Бикфалви (70), Жонатас (80), Коробов (83).

Гол: Ильин (11).

11 (7) удары 11 (6)

20 фолы 13

7 угловые 9

0 офсайды 3

47 % владение мячом 53

«Урал» прервал трехматчевую беспроигрышную серию «Рубина». Первый тайм оказался равным по игре: обе команды наносили удары по воротам соперника, но реализовать его удалось лишь Ильину. Этот забитый мяч стал победным для хозяев поля. Во втором тайме гости пытались всеми силами сравнять счет, но не сумели переиграть соперников. «Урал» набрал важные для своего спасения очки. Команда оторвалась от 13 места на 4 очка. Гости же занимают 9 строчку турнирной таблицы.

Фото: Официальный твиттер «Урала»

Источник: еженедельник «Футбол»