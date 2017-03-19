РФПЛ. 20-й тур. «Ростов» и «Крылья» играют вничью

После вылета из Лиги Европы, «Ростов» прилетел в Самару на матч с местными «Крыльями». Команды голов не забили, а голкипер хозяев стал героем матча.

РФПЛ. 20-й тур.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – РОСТОВ – 0:0

Самара. 19 марта.

Стадион: «Металлург». 5000 зрителей.

Судья: Александр Егоров(Саранск).

«Крылья Советов»: Лория, Таранов, Ятченко, Зотов, Надсон, Бато, Глеб (Паскуато, 46), Громов (Садик, 88), Зинков, Мияйлович (Бруно, 79), Зуев.

«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Навас, Терентье (Байрамян, 87), Мевля, Калачев, Нобоа, Полоз, Ерохин, Препелицэ (Девич, 90), Бухаров (Азмун, 81).

Предупреждения: Нобоа (8), Ерохин (21), Калачев (41), Зинков (56), Навас (60).

3 (2) удары (в створ) 9 (3)

11 фолы 15

3 угловые 6

1 офсайды 1

55 % владение мячом 45

В первом тайме игра шла практически без моментов. На исходе первой половине встречи Иван Таранов мог вывести «Крылья» вперед, но ударом со штрафного попал в перекладину. Второй тайм больше атаковал «Ростов». В концовке встречи Сердар Азмун заменил Александра Бухарова и сразу же мог забить, выйдя один на один, но Георгий Лория спас свою команду. В добавленное время идентичный момент имел Марко Девич, но голкипер «самарцев» не позволил проиграть своей команде. «Крылья Советов» набрали 16 очков и остались в зоне стыковых матчей. «Ростов» теперь имеет 30 баллов и находится на седьмой позиции.

Фото: твиттер «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»