РФПЛ. 20-й тур. «Анжи» обыгрывает «Оренбург» за счет гола Прудникова

Завершился первый матч 20-ого тура РФПЛ. Махачкалинский «Анжи» одерживает первую победу под руководством Александра Григоряна.

РФПЛ. 20-й тур.

АНЖИ — ОРЕНБУРГ 1:0 (0:0)

Каспийск. 17 марта.

Стадион: «Анжи-Арена». 12479 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Жиров, Фибель, Кацаев, Хубулов (Дудиев, 82), Эззатоллахи (Гасанов, 74), Гулиев, Асильдаров (Прудников, 61), Будковский.

Оренбург: М. Кержаков, Малых, Полуяхтов (Саная, 88), Ойеволе, Сиваков, Воробьев (Драгун, 72), Афонин, Георгиев, Коронов (Лобжаниде, 81), Григорьев, Дюриш.

Гол: 1:0 — Прудников (79).

Предупреждения: Асильдаров (12), Сиваков (49), Прудников (80).

10 (1) удары (в створ) 8 (2)

16 фолы 18

3 угловые 7

0 офсайды 2

54 % владение мячом 46 %

Первая игра 20-ого тура проходила между «Анжи» и «Оренбургом». Обе команды борются за выживание и результативной игры ожидать не приходилось. В первой половине хозяева владели территориальным преимуществом, «Оренбург» отвечал редкими контратаками. Нулевая ничья к перерыву была справедливым исходом. Во втором тайме футболисты «Анжи» усилили давление. Натиск воплотился в опасный удар в штангу в исполнении Гулиева на 55-й минуте. А за 11 минут до конца вышедший на замену Александр Прудников забил победный гол с передачи Гулиева. 1:0 – есть первая победа Александра Григоряна во главе «Анжи».

Фото: Официальный сайт «Анжи»

Источник: Еженедельник «Футбол»