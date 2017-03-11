РФПЛ. 19-й тур. «Рубин» и «Оренбург» мячей не забили

Казанский «Рубин» принимал у себя дома «Оренбург». Главным героем матча стал ужасный газон на стадионе «Центральный».

РФПЛ. 19-й тур.

РУБИН — ОРЕНБУРГ – 0:0

Казань. 6 марта.

Стадион: «Центральный». 3300 зрителей.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Камболов (Цакташ, 65), М’Вила, Ткачук (Карадениз, 87), Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.

«Оренбург»: Кержаков, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьев (Драгун, 83), Афонин, Сиваков, Благо, Коронов, Григорьев, Дуриш (Саная, 89).

Предупреждения: Камболов (15), Самбрано (30), Дюриш (60), Малых (74), Полуяхтов (78), Канунников (90).

9 (6) удары (в створ) 6 (1)

10 фолы 15

6 угловые 1

0 офсайды 4

64 % владение мячом 36

В первом тайме командам не удалось создать по-настоящему голевых моментов. Михаил Кержаков несколько раз спас свою команду, а сами «оренбуржцы» упустили выход один на один. Во второй половине встречи «Рубин» чаще владел мячом, а в самом конце Эльмир Набиулин пробил из-за пределов штрафной, но Кержаков вытащил мяч из под перекладины и перевел его на угловой. Плохое поле сыграло ведущую роль в этом матче, так как в игре было больше борьбы, нежели футбола. «Оренбург» остался на 14 месте, но уже с 16-ю баллами. Казанский клуб расположился на 9-ой строчке с 27-ю очками.

Фото: твиттер Рубина

Источник: Еженедельник Футбол