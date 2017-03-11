РФПЛ. 19-й тур. ЦСКА разгромил «Томь»

В 19-ом туре чемпионата России московский ЦСКА без проблем переиграл «Томь». Дублем отметился Алексей Ионов.
РФПЛ. 19-й тур.
ЦСКА — ТОМЬ – 4:0 (3:0)
Москва. 11 Марта.
Стадион: «ВЭБ-Арена».
Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Тошич, Дзагоев, Натхо, Головин (Миланов, 68), Фернандес, Витиньо (Чалов, 75), Ионов (Оланаре, 65).
«Томь»: Мелихов, Голышев, Кузнецов (Макурин, 74), Баляйкин, Пугин, Попов, Митерев, Сасин (Букачев, 84), Осипов, Чуперка, Соболев.
Голы: 1:0 — Витиньо (1), 2:0 — Дзагоев (19), 3:0 — Ионов (45), 4:0 — Ионов (62)
Предупреждения: Чуперка (22)
7 (6) удары (в створ) 3 (2)
12 фолы 13
6 угловые 4
0 офсайды 1
65 % владение мячом 35 %
ЦСКА разгромил «Томь» в домашнем матче. Все был решено уже в первом тайме, когда армейцы забили три мяча. Дублем у москвичей отметился Ионов, который провел очень хороший матч, один мяч забил вернувшийся Витиньо. Томичи так и не смогли ничего противопоставить сопернику. ЦСКА продолжает гонку за чемпионство.
Фото: ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»