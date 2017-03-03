РФПЛ. 18-й тур. «Ростов» на выезде уничтожил «Томь»

Завершился первый матч весенней части чемпионата России. 18 тур стартовал встречей «Томь» — «Ростов», в которой гости добились разгромной победы.

РФПЛ. 18-й тур.

ТОМЬ — РОСТОВ – 0:6 (0:2)

Ростов-на-Дону. 03 марта.

Стадион: «Олимп-2». 7120 зрителей.

Судья: Алексей Сухой (Люберцы).

«Томь»: Мелихов, Митерев (Карымов, 63), Осипов, Букачев, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 77), Попов, Пугин, Голышев, Соболев, Сасин.

«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Навас, Мевля, Гранат, Калачев, Нобоа (Могилевец, 60), Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 80), Бухаров (Девич, 61), Азмун.

Голы: 0:1 — Бухаров (19), 0:1 — Бухаров (45), 0:3 — Девич (69), 0:4 — Ерохин (78), 0:5 — Азмун (80), 0:6 — Азмун (90).

Предупреждения: Гвинейский (39), Кудряшов (42)

3 (2) удары (в створ) 16 (11)

12 фолы 12

1 угловые 8

1 офсайды 3

36 % владение мячом 64

В стартовом составе «Томи» оказалось семь человек возрастом не старше 21 года, так что тягаться с опытной командой Курбана Бердыева томичам было трудно. Уже на 19-й минуте прорыв по флангу Тимофея Калачева увенчался подачей на ближнюю штангу, и Александр Бухаров головой переправил мяч в дальний угол. В самом конце первого тайма ростовчане повторили все то же самое как под копирку, за исключением того, что голевую подачу на Бухарова Калачев выполнил с углового. Во втором тайме автора дубля заменил Марко Девич, который, в свою очередь, тоже забил головой, но уже с навеса Александра Гацкана. Четвертый гол забил Александр Ерохин, оказавшийся один в штрафной. А еще через две минуты неугомонный Калачев отличным пасом вскрыл оборону хозяев, и Азмун аккуратно закатил мяч под дальнюю штангу. Уже в добавленное время он же установил окончательный счет в матче — 6:0 в пользу «Ростова». Таким образом, ростовчане набрали 28 очков и сравнялись с «Тереком» и «Краснодаром». «Томь» осталась на последнем месте с 9-ю очками.



Фото: твиттер ФК «Ростов»

Источник: Еженедельник «Футбол»