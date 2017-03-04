РФПЛ. 18-й тур. ЦСКА и «Зенит» сыграли в нулевую ничью

Центральный матч 18-го тура между ЦСКА и «Зенитом» получился скупым на моменты. Первый удар в створ ворот был нанесен на 77 минуте.

РФПЛ. 18-й тур.

ЦСКА – ЗЕНИТ – 0:0

Москва. 4 марта.

Стадион: «ВЭБ-Арена». 30000 зрителей.

Судья: Александр Егоров (Саранск)

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Щенников (Тошич, 90), Вернблум, Головин, Дзагоев, Ионов (Витиньо, 68), Оланаре (Натхо, 74).

«Зенит»: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жирков, Гарсия, Маурисио, Жулиано (Эрнани, 80), Данни (Молло, 82), Кокорин, Дзюба.

Предупреждения: Головин (29), А. Березуцкий (36), Вернблум (65), Гарсия (65), Вернблум (70), Жирков (90)

Удаление: Вернблум (70)

6 (0) удары 10 (2)

20 фолы 13

2 угловые 2

1 офсайды 4

43 % владение мячом 57

Самый ожидаемый матч последних недель в РФПЛ завершился нулевой ничьей. Игра проходила в вязкой манере, с обилием борьбы в центре поля. Самые интересные события произошли в конце второго тайма. Сначала был удален Понтус Венрнблум, впервые получив красную карточку в чемпионатах России, а затем, на 77 минуте, состоялся первый удар в створ ворот. Стоит отметь, что московский ЦСКА не пропускает в матчах РФПЛ уже свыше 500 минут.

Фото: ПФК ЦСКА

Источник: еженедельник «Футбол»