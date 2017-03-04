РФПЛ. 18-й тур. ЦСКА и «Зенит» сыграли в нулевую ничью

Центральный матч 18-го тура между ЦСКА и «Зенитом» получился скупым на моменты. Первый удар в створ ворот был нанесен на 77 минуте.
РФПЛ. 18-й тур.
ЦСКА – ЗЕНИТ – 0:0
Москва. 4 марта.
Стадион: «ВЭБ-Арена». 30000 зрителей.
Судья: Александр Егоров (Саранск)
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Фернандес, Щенников (Тошич, 90), Вернблум, Головин, Дзагоев, Ионов (Витиньо, 68), Оланаре (Натхо, 74).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жирков, Гарсия, Маурисио, Жулиано (Эрнани, 80), Данни (Молло, 82), Кокорин, Дзюба.
Предупреждения: Головин (29), А. Березуцкий (36), Вернблум (65), Гарсия (65), Вернблум (70), Жирков (90)
Удаление: Вернблум (70)
6 (0) удары 10 (2)
20 фолы 13
2 угловые 2
1 офсайды 4
43 % владение мячом 57
Самый ожидаемый матч последних недель в РФПЛ завершился нулевой ничьей. Игра проходила в вязкой манере, с обилием борьбы в центре поля. Самые интересные события произошли в конце второго тайма. Сначала был удален Понтус Венрнблум, впервые получив красную карточку в чемпионатах России, а затем, на 77 минуте, состоялся первый удар в створ ворот. Стоит отметь, что московский ЦСКА не пропускает в матчах РФПЛ уже свыше 500 минут.
Фото: ПФК ЦСКА
Источник: еженедельник «Футбол»