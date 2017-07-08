Результаты первого тура Футбольной национальной лиги

В России стартовал новый футбольный сезон. Сегодня состоялся первый тур ФНЛ

Самым результативным стал матч между «Кубанью» и «Томью»: южане разгромили сибиряков — 4:1. Теперь желто-зеленые занимают первую строчку в турнирной таблице. Только один новичок первого дивизиона из ПФЛ («Динамо» Санкт-Петербург) сумел одержать победу. Остальные же («Ротор-Волгоград», «Олимпиец», «Авангард») не сумели набрать три очка.

Остальные результаты дебютного тура ФНЛ в новом сезоне:

Томь – Кубань – 1:4 (1:3)

0:1 – Лобкарев (7), 0:2 – Марков (10), 1:2 – Соболев (17), 1:3 – Обухов (45 – с пенальти) , 1:4 – Марков (63).

Сибирь – Спартак-2 – 1:2 (1:2)

0:1 – Руденко (6), 0:2 – Самбу (35), 1:2 – Цховребов (39).

Шинник – Зенит-2 – 2:1 (2:0)

1:0 – Безлихотнов (30), 2:0 – Чистяков (44), 2:1 – Сиротов (53).

Динамо СПб – Енисей – 2:1 (0:0)

1:0 – Чернышов (49), 1:1 – Малоян (66), 2:1 – Коротаев (90).

Тюмень – Балтика – 1:2 (0:1)

0:1 – Себай (4), 0:2 – Скопинцев (60), 1:2 – Рябокобыленко (78).

Олимпиец – Авангард – 2:2 (1:2)

0:1 – Дашаев (15), 0:2 – Петров (25), 1:2 – Хайруллов (45), 2:2 – Аюпов (87).

Химки – Ротор-Волгоград – 3:0 (2:0)

1:0 – Кузьмичев (12), 2:0 — Дворников (35), 3:0 – Малания (90).

Оренбург – Тамбов – 2:1 (2:1)

0:1 – Горбатюк (6), 1:1 – Дюриш (26), 2:1 – Георгиев (36 – с пенальти).

Крылья Советов – Луч-Энергия – 2:0 (1:0)

1:0 – Самодин (33), 2:0 – Ятченко (72 – с пенальти).

Волгарь – Факел – 0:0.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»