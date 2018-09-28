Результаты матчей Кубка России от 27 сентября и календарь игр 1/8 финала

27 сентября состоялись заключительные матчи Кубка России по футболу. Встречи состоялись в Курске и Тамбове.
«Авангард» — «Краснодар» — 0:2 (0:1)
(Марков, 9, Шишкин, 65)
«Крылья Советов» — «Тамбов» (1:1)
(Кленкин, 38; Чичерин, 72, Антон, 95)
Встреча между «Тюменью» и ЦСКА состоится 10 октября на стадионе «Геолог». Команды по взаимной договоренности перенесли дату матча на октябрь. Причиной является сложный разъездной календарь обеих команд.
Все пары 1/8 финала:
Локомотив — Енисей
Динамо — Рубин
Краснодар — Крылья Советов
Зенит — Ростов
Спартак — Анжи
Нижний Новгород — Урал
Победитель пары Тюмень/ЦСКА — Оренбург
Арсенал Тула — Ахмат
Матчи состоятся 31 октября
Фото: Global Look Press
Автор: еженедельник «Футбол»