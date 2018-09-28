Результаты матчей Кубка России от 27 сентября и календарь игр 1/8 финала

Автор: Андрей Синельщиков 0

27 сентября состоялись заключительные матчи Кубка России по футболу. Встречи состоялись в Курске и Тамбове.

«Авангард» — «Краснодар» — 0:2 (0:1)

(Марков, 9, Шишкин, 65)

«Крылья Советов» — «Тамбов» (1:1)

(Кленкин, 38; Чичерин, 72, Антон, 95)

Встреча между «Тюменью» и ЦСКА состоится 10 октября на стадионе «Геолог». Команды по взаимной договоренности перенесли дату матча на октябрь. Причиной является сложный разъездной календарь обеих команд.

Все пары 1/8 финала:

Локомотив — Енисей

Динамо — Рубин

Краснодар — Крылья Советов

Зенит — Ростов

Спартак — Анжи

Нижний Новгород — Урал

Победитель пары Тюмень/ЦСКА — Оренбург

Арсенал Тула — Ахмат

Матчи состоятся 31 октября

Фото: Global Look Press
Автор: еженедельник «Футбол»

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