Результаты 8-го тура первенства ФНЛ 2018/19

«Зенит-2» потерпел восемь поражений в восьми стартовых матчах Олимп-Первенства ФНЛ, и это абсолютный антирекорд лиги. «Спартак-2» довел победную серию до четырех матчей подряд.

