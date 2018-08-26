Результаты 8-го тура первенства ФНЛ 2018/19

Сегодня состоялись все 10 матчей 8-го тура Футбольной национальной лиги. В последнем матче «Краснодар-2» сыграл вничью с «Томью» и сохранил за собой первое место в турнирной таблице.

Все результаты 8-го тура ФНЛ 2018/19:

СКА-Хабаровск – «Луч» – 0:0.

«Тюмень» – «Тамбов» – 1:3 (1:2)

0:1 – Мамтов (1), 0:2 – Чернышов (9), 1:2 – Вотинов (24), 1:3 – Чернышов (66).

«Мордовия» — «Чертаново» — 1:2 (0:2)

0:1 – Глушенков (40), 0:2 – Зиньковский (43), 1:2 – Обухов (74).

«Балтика» — «Шинник» — 1:0 (0:0)

1:0 – Торбинский (78).

«Армавир» — «Сочи» — 0:3 (0:1)

0:1 – Горбунов (30), 0:2 – Барсов (51), 0:3 – Соловьев (73).

«Сибирь» — «Химки» — 1:2 (1:1)

1:0 – Макаренко (21), 1:1 – Смирнов (25), 1:2 – Петрусев (60, с пенальти).

«Зенит-2» — «Спартак-2» — 0:3 (0:1)

0:1 – Пантелеев (43), 0:2 – Руденко (75), 0:3 – Тиуб (90).

«Нижний Новгород» — «Авангард» — 0:1 (0:0)

0:1 – Акбашев (49).

«Ротор» — «Факел» — 1:2 (1:1)

1:0 – Мязин (3), 1:1 – Бирюков (19), 1:2 – Бабенков (90).

«Краснодар-2» — «Томь» — 1:1 (1:0)

1:0 – Уткин (43), 1:1 – Кузьмичев (58).

Фото: официальный сайт «Мордовии»

Источник: еженедельник «Футбол»