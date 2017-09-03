Уэйн Руни заявил, что не вернется в сборную Англии для участия на ЧМ-2018 в России

Автор: Лидия Дидык 0

Уэйн Руни

Уэйн Руни прокомментировал слухи о его возвращении в сборную Англии летом 2018 года. Игрок подтвердил, что не вернется в национальную команду и не сыграет на ЧМ-2018.

«Я свое решение принял. На моей памяти были случаи, когда игроки возвращались в сборные и ездили на турниры, но это неправильно.

Считаю, те парни, кто сейчас борется за попадание на ЧМ в России, заслуживают поехать на турнир, если попадут туда. Поэтому я свое решение не меняю», – сказал Руни.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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