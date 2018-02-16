«Реал» заплатит 120 миллионов за Поля Погба

Автор: Евгений Морозов 0

Поль Погба

«Реал» может сделает предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Поля Погба. Сумма сделки может составить 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник сожалеет о переходе в манчестерский клуб. Игрок сборной Франции считает, что Жозе Моуринью использует его не по назначению.

Погба числился в системе «красных дьяволов» с 2011 по 2012 год, после чего перешел в «Ювентус». Его обратный трансфер в августе 2016 года обошелся английскому клубу в 105 миллионов евро и установил рекорд того времени.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 23 встречах всех турниров. На его счету три гола и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Погба в 90 миллионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Криштиану Роналду

Жозе Моуринью одобрил возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Гарет Бэйл может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Иско 1

«Манчестер Юнайтед» хочет купить Иско

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 