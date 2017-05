«Реал» забил в 62-м матче подряд и установил новый рекорд

Мадридский«Реал» побил очередной рекорд. «Сливочные» забивают уже в 62 матче подряд.

Королевский клуб забил в 62 матче подряд во всех турнирах – в последний раз мадридцы не сумели поразить ворота соперника в апреле прошлого года в полуфинале ЛЧ против «Манчестер Сити» (0:0).

62 — Real Madrid are the first team ever from the top five leagues to score in 62 consecutive games in all competitions. Unstoppable. pic.twitter.com/NnJ5sVRXd7

— OptaJose (@OptaJose) May 14, 2017