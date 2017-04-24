«Реал» постарается добиться отмены красной карточки Рамоса за нарушение на Месси

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Реал - Барселона

«Реал» не согласен с удалением защитника Серхио Рамоса в матче 33-го тура Примеры с «Барселоной» (2:3) и намерен добиться отмены его красной карточки. В мадридском клубе надеются, что дисквалификация игрока будет аннулирована и он сможет помочь сливочным во встрече 34-го тура с «Депортиво».

Напомним, что Рамос покинул поле на 77-й минуте после нарушения на лидере сине-гранатовых Лионеле Месси. Главный судья поединка Алехандро Хосе Эрнандес счел нарушение футболиста «бланкос» слишком жестким и предъявил ему прямую красную карточку.

Дисциплинарный комитет должен даст оценку эпизоду во вторник, 25 апреля.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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