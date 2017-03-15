«Реал» откроет в Англии футбольную школу

«Реал» Мадрид совместно с правительством Лондона откроют в Англии футбольную школу. В ней будут заниматься дети из неблагополучных семей.

Руководство мадридского «Реала» собирается открыть в Англии футбольную школу для детей из неблагополучных семей и незащищенных слоев населения. По имеющейся информации, «сливочные» откроют школу в рамках партнерства со школой в Кройдоне, на юге Лондона.

Главная цель проекта — это поддержка молодых людей, развитие их навыков как в спорте, так и в повседневной жизни. Школа будет открыта для социально уязвимых детей и детей из неблагополучных семей в возрасте от 8 до 11 лет.

22 марта директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо совместно с мэром Лондона Садиком Ханом, а также представителем Кройдона официально объявят об открытии школы.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail