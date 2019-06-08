«Реал» объявил о трансфере Эдена Азара, Паулу Фонсека станет главным тренером «Ромы». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 июня.
1. «Реал» объявил о трансфере Эдена Азара
Свершился самый ожидаемый трансфер лета.
2. Экс-форвард «Ман Сити» может перейти в РПЛ
Вилфриду Бони интересен российский чемпионат.
3. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе вингера «Суонси»
Валлиец Дэниэл Джеймс готов присоединиться к манкунианцам.
4. «Зенит» хочет расторгнуть контракт с Клаудио Маркизио
Клуб намерен предложить итальянцу компенсацию.
5. Паулу Фонсека станет главным тренером «Ромы»
Последние три сезона португальский специалист трудился в «Шахтере».
Фото: Global Look Press