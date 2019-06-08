«Реал» объявил о трансфере Эдена Азара, Паулу Фонсека станет главным тренером «Ромы». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Эден Азар

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 июня.

1. «Реал» объявил о трансфере Эдена Азара

Свершился самый ожидаемый трансфер лета.

2. Экс-форвард «Ман Сити» может перейти в РПЛ

Вилфриду Бони интересен российский чемпионат.

3. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе вингера «Суонси»

Валлиец Дэниэл Джеймс готов присоединиться к манкунианцам.

4. «Зенит» хочет расторгнуть контракт с Клаудио Маркизио

Клуб намерен предложить итальянцу компенсацию.

5. Паулу Фонсека станет главным тренером «Ромы»

Последние три сезона португальский специалист трудился в «Шахтере».

Фото: Global Look Press

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