«Реал» объявил о переходе 16-летнего Винисиуса, игрок останется во «Фламенго» до 2019 года

Автор: Евгений Морозов 0

«Реал» выступил с официальным заявлением относительно трансфера 16-летнего форварда «Фламенго» Винисиуса Жуниора. Стороны согласовали трансфер игрока.

Права на футболиста перейдут «Реалу» летом 2018 года.

Жуниор останется в «Фламенго» до лета 2019 года. Впрочем, игрок может оказаться в «Реале» и раньше, если клубы договорятся об этом.

Испанские законы не позволяют подписывать контракт с игроками, которым не исполнилось 18 лет, поэтому переход не может состояться в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что компенсация за переход бразильца составит 45 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Реала»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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