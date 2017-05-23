«Реал» объявил о переходе 16-летнего Винисиуса, игрок останется во «Фламенго» до 2019 года

«Реал» выступил с официальным заявлением относительно трансфера 16-летнего форварда «Фламенго» Винисиуса Жуниора. Стороны согласовали трансфер игрока.

Права на футболиста перейдут «Реалу» летом 2018 года.

Жуниор останется в «Фламенго» до лета 2019 года. Впрочем, игрок может оказаться в «Реале» и раньше, если клубы договорятся об этом.

Испанские законы не позволяют подписывать контракт с игроками, которым не исполнилось 18 лет, поэтому переход не может состояться в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что компенсация за переход бразильца составит 45 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Реала»