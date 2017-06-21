«Реал» нашел замену Криштиану Роналду на случай его ухода

Автор: Антон Муша 0

Алексис Санчес

Из-за проблем Криштиану Роналду с испанским законодательством он может покинуть «Реал». При таком раскладе «сливочные» планируют пригласить на его место вингера «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Чилиец по-прежнему не может договориться с лондонцами о новом контракте. Более того, футболист заявил, что хочет выступать за команду, которая будет претендовать на победу в Лиге чемпионов. Кроме «Реала», на Санчеса претендуют «Манчестер Сити», «Челси» и «Бавария».

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Алексис Санчес забил 24 мяча и сделал 11 голевых передач в 38 встречах. При этом его клуб занял пятое место в розыгрыше и не попал в Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Don Balon

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Антон Муша

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