«Реал Мадрид» планирует приобрести полузащитника «Ривер Плейт» Паласиоса

Несмотря на явные проблемы, в Мадриде продолжают работать на перспективу. Руководство «сливочных» хочет купить юного аргентинца.

Полузащитник «Ривер Плейт» Эксекиэль Паласиос может продолжить карьеру в чемпионате Испании. По сообщнниям СМИ, в 20-летнем футболисте заинтересован «Реал Мадрид».

Отмечается, что мадридский клуб готов заплатить за хавбека 20 млн евро. В контракте Паласиоса прописаны отступные в размере 15 млн евро, но «Ривер Плейт» принадлежит лишь 75% прав на игрока. Планируется, что Паласиос доиграет сезон на правах аренды в своей нынешней команде, а к «сливочным» присоединится летом будущего года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел девять матчей в чемпионате Аргентины, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

«Реал Мадрид» по итогам 10 туров занимает в таблице Примеры девятое место. После разгромного поражения от «Барселоны» в так называемом «Эль класико» (1:5), состоявшегося в субботу 28 октября, с поста главного тренера клуба был уволен Хулен Лопетеги, назначенный на эту должность в июле нынешнего года.

Фото: Global Look Press

Источник: TyC Sports