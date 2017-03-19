«Реал» и «Манчестер Сити» провели переговоры по трансферу Серхио Агуэро

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Серхио Агуэро

Руководство мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» обсудили вероятный переход Серхио Агуэро. Флорентино Перес предложил несколько вариантов сделки.

Президент «королевского клуба» Флорентино Перес провел встречу с президентом «горожан» Халдуном Аль Мубараком. В ходе переговоров испанская сторона предложила несколько вариантов планируемой сделки по аргентинскому форварду. Один из них, это включение в трансфер полузащитника Иско.

Transfermarkt оценивает Агуэро в 55,25 миллионов фунтов.

В текущем сезоне АПЛ Серхио забил 12 мячей и оформил один голевой пас. Испанский полузащитник «Реала» Иско провел 22 матча, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании, опережая «Барселону» на пять очков. «Манчестер Сити» отстает от лидирующего «Челси» на 13 баллов, но имеет один матч в запасе.

Фото: Global Look Press
Источник: Francefootball

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Никита Пронин

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