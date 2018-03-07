«Реал» и «Ливерпуль» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов; Аркадий Дворкович стал новым председателем оргкомитета «Россия-2018»; установлена причина смерти Давиде Астори. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 марта.

1. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

«Реал» вновь обыграл «ПСЖ», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Порту».

2. Установлена точная причина смерти Давиде Астори

31-летний игрок скончался в отеле в ночь на 4 марта.

3. Аркадий Дворкович сменил Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета «Россия-2018»

Мутко заявил о том, что покидает должность председателя, в конце декабря.

4. Сергей Лапочкин обслужит игру чемпионата Саудовской Аравии

Российский арбитр был назначен на матч «Аль Кадисия» — «Аль Ахли».

5. Берндом Лено интересуются «Наполи» и «Арсенал»

Голкипер «Байера» в скором времени может сменить команду.

Фото: Global Look Press

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