«Реал» и «Бавария» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, Слуцкий может возглавить «Зенит», «Спартак» планирует продать пять футболистов летом. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 7 марта.

1. «Бавария» и «Реал» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

2. Леонид Слуцкий может стать главным тренером «Зенита»

3. В летнее трансферное окно «Спартак» планирует продать пять футболистов

4. Сборная Бразилии не сыграет с командой России в июне

5. Арсен Венгер объявил игрокам «Арсенала» о своем уходе из команды

6. «Пришел Андреев и сделал предложение от «Спартака»: за Быстрова – 3 млн, за Аршавина – 8». Илья Черкасов – о том, как «Зенит» жил до эпохи «Газпрома»

Фото: Global Look Press