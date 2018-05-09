«Реал» готов расстаться с пятью игроками ради трансфера Неймара

Президент «Реала» Флорентино Перес в летнее трансферное окно намерен подписать контракт с форвардом «ПСЖ» Неймаром. Ради покупки 26-летнего бразильца испанский клуб готов расстаться с пятью игроками.

Основными претендентами на продажу являются нападающие Карим Бензема и Гарет Бейл. Кроме того, «Реал» планируют выставить на трансфер защитника Хесус Вальехо, а также полузащитников Дани Себальоса и Матео Ковачича.

Ожидается, что «сливочные» заплатят за Неймара 260 миллионов евро. Бразилец прошлым летом стал самым дорогим футболистом в истории, перейдя из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Напомним, в этом сезоне Неймар провел 30 матчей, забил 29 мячей и сделал 3 голевые передачи. 25 февраля в матче с «Марселем» (3:0) он получил травму, а 3 марта нападающий был прооперирован.

Фото: Global Look Press

Источник: Don Balon